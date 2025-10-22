تحت رعاية الشيخة فاطمة.. ملتقى أبوظبي الأسري الخامس يعقد فعالياته في الإمارة

22 أكتوبر 2025 20:58

برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، تواصل مؤسسة التنمية الأسرية وبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الاستعدادات المكثَّفة لانطلاق فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الخامس، الذي يُعقَد خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر 2025 في ساحة الباهية في أبوظبي.

يأتي الملتقى تحت شعار «الأسرة مقر ومستقر»، وفي إطار حِرص المؤسسة على ترسيخ قيم التلاحم الأُسري والمجتمعي، وتعزيز جودة حياة أفراد الأسرة، من خلال برامج نوعية، وورش تفاعلية، وأنشطة متنوّعة تجمع بين التثقيف والترفيه، وتواكب تطلعات الأجيال نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

يشهد ملتقى أبوظبي الأُسري الخامس، ضمن برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، مشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الوطنية، إلى جانب حضور الأُسر من مختلف إمارات الدولة.

ويقدِّم الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، إلى جانب محطات مجتمعية وثقافية وتراثية، ومساحات لاستعراض الخدمات الحكومية المقدَّمة للأسرة والمجتمع، ويُتيح للزوّار الاطِّلاع على خدمات ومبادرات مؤسسة التنمية الأسرية الموجَّهة لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياتهم.

وتُسهم فعاليات الملتقى في ترسيخ الهُوية الوطنية وتعزيز الروابط بين الأجيال، بما يعكس رؤية المؤسسة وبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ورسالتهما في تعزيز الاستقرار الأُسري والتماسك المجتمعي.

وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية: «يجسِّد ملتقى أبوظبي الأُسري الخامس رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في ترسيخ مكانة الأسرة، بوصفها النواة الأساسية لبناء المجتمع. ويشكِّل الملتقى منصة جامعة للأسرة بكل أفرادها، ويوفِّر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل والابتكار، من خلال برامج نوعية تعزِّز التلاحم الأُسري، وتواكب احتياجات الأجيال، وتدعم استدامة التنمية المجتمعية».

وأكَّدت سعادتها أنَّ الملتقى في نسخته الخامسة يأتي تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات التي حقَّقتها مؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين الأسرة وتعزيز تماسكها، مشيرةً إلى أنَّ البرامج والفعاليات المطروحة هذا العام تتميَّز بكونها أكثر شمولاً وتفاعلاً، حيث تدمج بين المعرفة والترفيه، وتمنح الأُسر فرصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يرسِّخ قِيم المشاركة المجتمعية، ويعزِّز دور الأسرة الإماراتية بوصفها نموذجاً ملهماً في استشراف المستقبل، وبناء جيلٍ واعٍ وقادرٍ على الابتكار والمشاركة في بناء الوطن.

وقالت السيدة عوشة سالم السويدي، مدير مشروع برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عضواً ومقرراً: «تركِّز توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) على جعل ملتقى أبوظبي الأُسري الخامس مساحة تفاعلية تُسهم في المقام الأول في تمكين الأُسر الإماراتية، وتعزيز تماسكها، ودعم جودة حياتها، من خلال برامج مبتكَرة تعزِّز الحوار بين الأجيال، وتدعم القيم الأصيلة في المجتمع».

ودعت السويدي أفراد المجتمع كافة إلى ترقُّب هذا الحدث الأُسري المهم في العاصمة أبوظبي، والتعرُّف على محطاته الرئيسية المتنوّعة وفعالياته المصاحبة، بما يشمل الجلسات الحوارية التثقيفية، والورش التفاعلية، والأنشطة الترفيهية والتعليمية، إلى جانب الأجنحة التراثية والثقافية والمجتمعية التي تعكس أصالة الهُوية الوطنية، وتعزِّز الروابط بين الأجيال، فضلاً عن عروض المسرح الأُسري، والمسابقات التفاعلية، والأركان الإبداعية المخصَّصة للأطفال واليافعين، ما يجعله وجهة شاملة تمنح الأُسر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتدعم مسيرة التلاحم الأُسري والمجتمعي.

وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية جهودها الدؤوبة في دعم الاستقرار الأُسري، وتعزيز جودة حياة الأسرة وكبار المواطنين، من خلال برامج نوعية ومبادرات مبتكَرة وملتقيات متنوّعة، تُسهم في تمكين أفراد الأسرة والمجتمع كافة من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

ويواصل برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي مسيرته في رعاية المبدعين والمبتكرين وأصحاب المواهب الفنية والثقافية، من خلال توفير منصاتٍ ملهمةٍ لعرض إبداعاتهم وتعزيز حضورهم المجتمعي، حيث يحرص البرنامج على استضافتهم سنوياً ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي الأُسري، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية الثقافية والمجتمعية في دولة الإمارات.