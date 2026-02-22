ضمن "الفارس الشهم 3".. قوافل مساعدات إنسانية إلى غزة تزامناً مع حلول شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن جهودها الإغاثية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وشهد هذا الأسبوع دخول قوافل مساعدات محمّلة بإمدادات إغاثية متنوعة، تصدّرتها الطرود الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب كسوة شتوية تضمنت ملابس ومستلزمات للتدفئة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة ومساندتها في مواجهة برودة الأجواء.

وبالتوازي مع الدعم الإغاثي، دخلت قافلة مساعدات طبية تزيد حمولتها على 30 طناً، تضم أدوية ومستلزمات طبية مخصّصة لتغطية احتياجات المختبرات الطبية والعمليات الجراحية، دعماً لـ المستشفى الإماراتي الميداني في رفح والمركز الطبي الإماراتي في خان يونس، ضمن منظومة الرعاية الطبية التي توفرها دولة الإمارات لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً.

ويعمل فريق المساعدات الطبية الإماراتي في مدينة العريش على مدار الساعة على تجهيز القوافل الطبية وتنظيم شحناتها وفقاً للاحتياجات الفعلية للمستشفى الميداني والمركز الطبي، عبر إجراءات فرز وتعبئة وترتيب دقيقة تضمن توجيه الأصناف المطلوبة بشكل مباشر، وتسريع التحريك، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في إدخال المساعدات.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" أن استمرار إدخال القوافل خلال شهر رمضان يجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء والعمل الإنساني، وحرصها على إيصال الدعم الإغاثي والطبي بصورة منتظمة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الملحّة للأسر وتعزيز الخدمات الصحية المقدّمة للأشقاء داخل القطاع.