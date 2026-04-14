ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

والتقى سموّه، خلال هذه الزيارة، فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية؛ ومعالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني؛ دعماً لجهود توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه للصين وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.