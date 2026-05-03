استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي

استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي

ابوظبي - سيف اليزيد - أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الـ15 لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، توصياته الخاصة بسياسة دائرة شؤون الضواحي مطالبا بتعزيز الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الدائرة وبما يسهم في تطوير منظومة العمل المجتمعي وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

 

وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأسها راشد عبدالله بن هويدن، نائب رئيس المجلس الاستشاري، التوصيات الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات حول سياسة دائرة شؤون الضواحي والتي تلاها الدكتور سلطان خميس الزعابي، مقرر اللجنة، واستعرض فيها خلاصة ما دار في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة سياسة الدائرة وما تضمنته من محاور تدعم منظومة العمل فيها وتعزز تطلعاتها نحو تحقيق غايات التنمية المنشودة.

 

وفي ختام الجلسة وافق المجلس على طلب لجنة شؤون المرافق العامة بإحالة مواد مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعلن أن جلسته المقبلة ستناقش مشروع قانون حول تنظيم استخدام الطائرات من دون طيار في الإمارة.

محمد يوسف

