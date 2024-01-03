اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، ان "الحوثيين أطلقوا ليلة أمس صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر"، موضحة انه "لم يتم تسجيل أي أضرار في السفن التجارية جنوب البحر الأحمر نتيجة إطلاق الصاروخين".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون أطلقوا ليلة أمس صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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