الجزيرة عن مصدر في القسام: العدو يمارس أعمالا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج

افادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصدر قيادي في كتائب القسام، بأن "العدو يمارس أعمالا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج"، مشيرة الى ان "العدو يسير روبوتات تصدر أصوات مسير الدبابات والآليات مصحوبة بأصوات إطلاق نار".

كما نقلت عن المصدر ان "أساليب العدو الخداعية تهدف لكشف أماكن المجاهدين لكن المقاومة يقظة لإفشالها".