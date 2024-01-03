افادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصدر قيادي في كتائب القسام، بأن "العدو يمارس أعمالا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج"، مشيرة الى ان "العدو يسير روبوتات تصدر أصوات مسير الدبابات والآليات مصحوبة بأصوات إطلاق نار".
كما نقلت عن المصدر ان "أساليب العدو الخداعية تهدف لكشف أماكن المجاهدين لكن المقاومة يقظة لإفشالها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة عن مصدر في القسام: العدو يمارس أعمالا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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