انت الان تتابع خبر للاشتباه في تخطيطهم لهجمات عدائية.. اعتقال 3 سوريين ولبنانيين في الارجنتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت في بيان أصدرته، إن "السوريين الثلاثة وصلوا بشكل منفصل إلى البلاد "وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم عدائي"، وإن أحدهم كان بحوزته جوازا سفر فنزويلي وكولومبي".

وتبين من تحقيق أولي معهم، أنهم كانوا سيقومون "بتسليم طرد مشبوه وزنه 35 كيلوغراما، ومصدره اليمن" إلى حيث يقيم مشتبه به في أحد الفنادق، لكن لم يتم توفير مزيد من التفاصيل، فيما تجري الشرطة حاليا تحليلا لمحتويات هواتف محمولة تمت مصادرتها منهم".

