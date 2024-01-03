بالصور- الهلال الأحمر يجهز شاحنة مساعدات إنسانية من جماهير النادي المصري إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

جهز الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم الأربعاء، من جماهير النادي المصري إلى قطاع غزة.

أشار عبد الحميد متولي، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد، ومسئول لجنة الشباب ورئيس غرفة العمليات، إلى أن شاحنة المساعدات الإنسانية الحالية الجاري العمل بها تضم 6 أطنان من المواد الغذائية وزجاجات المياه المعدنية والأكفان والبطاطين.

وأوضح أن الشاحنة إهداء من جماهير النادي المصري إلى أشقائهم في قطاع غزة، وجرى تحديد محتوياتها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن المخطط أن تتحرك مساء اليوم إلى ميناء رفح البري.