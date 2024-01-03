شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى: أعداد الشهداء من الصحفيين بغزة تجاوز ضحايا الصحافة بالحرب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة تجاوز ضحايا الصحافة الذين لاقوا حتفهم خلال الحرب العالمية، فقد بلغ شهداء الصحافة فى غزة إلى الآن 110 صحفيين مقابل 69 صحفيا بالحرب العالمية، لافتًا إلى أن قرابة 75 مؤسسة صحفية وإعلامية قد تعرضت للتدمير جراء العدوان الغاشم على غزة، الذى قارب على الثلاثة أشهر.

وأشار نقيب الصحفيين، خلال اللقاء الذى تعقده نقابة الصحفيين، مع الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينى، العائد من غزة عن "يوميات العدوان"، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن هناك استهداف للهوية الفلسطينية، فقد أصبحت الكلمات أقل بكثير مما يجرى على الأرض، فهناك صمت دولى وتناول للإعلام الغربى لا يليق بحجم الجريمة التى تعد أكبر إبادة جماعية شهدها التاريخ الحديث.

ونوه "البلشى"، إلى أن هناك استهداف كبير للصحفيين داخل غزة، لأنهم نجحوا فى كشف الحقائق أمام الرأى العام العالمى بكل صمود وشجاعة.



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