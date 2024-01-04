المنظمة البحرية الدولية: 18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول إفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن "18 شركة شحن غيّرت مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وسط تصاعد الهجمات على السفن التي تحمّل دول غربية المتمردين الحوثيين في اليمن مسؤوليتها". ولفت رئيس المنظمة أرسينيو دومينغيز الى إن "عددا كبيرا من الشركات، حوالى 18 شركة شحن، قرّرت تغيير مسار سفنها حول جنوب إفريقيا من أجل تجنب التعرض لهجمات". وأضاف "هذا يمثل 10 أيام إضافية الى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن".

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