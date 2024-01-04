البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" في غزة

أعلن البيت الأبيض أنّ حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد حوالى ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

واوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "نعتقد أنّ تقليص وتدمير قدرة حماس على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحقّقه القوات الإسرائيلية". وأضاف "يمكن القيام بذلك، عسكرياً"، مؤكداً أنّ الجيش الإسرائيلي قادر على "القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي". لكنّه استدرك قائلاً "هل سيتمّ القضاء على عقيدتها؟ كلا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا".

وردّاً على سؤال حول عدد أعضاء حماس "الذين ما زال يتعيّن القضاء عليهم"، قال كيربي إنّ لديه تقديرات لم يشأ في الخوض في تفاصيلها. وقال "لكنّ حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة". وأشار إلى أن حماس ليست "مجرد مجموعة متنوعة من الإرهابيين" بل هي مجموعة "منظمة مثل جيش".