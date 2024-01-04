شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات تعنى أن طفلك فى خطر .. والقانون يلاحقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كفل قانون الطفل كافة سبل الحماية والرعاية للطفل، منذ ولادته وحقه في النشأة الصحيحة، والطعام الأمن والتعليم وغيرها من أسس التربية السليمة التي تكفل تأسيس جيل سليم نفسياً وجسدياً، ومن أهم الملفات التي ناقشها التشريع هو حماية طفلك من الخطر.

وقد حدد القانون بعض الحالات التي بموجبها يعتبر الطفل معرضا للخط، على النحو التالي:

1. إذا كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد

2.إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

3.إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.

4. إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

5. إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر

6. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

7.إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى