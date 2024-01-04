الأب بوعبود استقبل الشاعر جرمانوس جرمانوس ورئيس مركز بيروت الاجتماعي

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استقبل رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، الشاعر جرمانوس جرمانوس في حرم المعهد في الدكوانة، حيث اطلع من الاب بوعبود على النشاطات الفنية والثقافية التي يقدمها المعهد، كما قدم له دعوة للمشاركة في حفل تكريمه الذي تقيمه وزارة الثقافة اللبنانية في ١٢ كانون الثاني في المكتبة الوطنية، بدعوة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى.
بدوره شكر الاب بوعبود، جرمانوس على الزيارة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، كما قدم له أيقونة العذراء من انتاج المعهد الفني الانطوني.
من ثم استقبل بوعبود رئيس مركز بيروت الاجتماعي فادي نصر، وعرض معه سبل التعاون بين المعهد والمركز.
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