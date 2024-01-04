انت الان تتابع خبر العامري: التواجد الأميركي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365 : "ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأميركية المجرمة، بإستهدافها لأحد مقرات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، هذا اليوم، وإغتيال الشهيد القائد أبو تقوى السعيدي ورفاقه".وحمل الحكومة العراقية "مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يُسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية".

اكد العامري "مواقفنا السابقة من هذا التواجد الذي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية".

