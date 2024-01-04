شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق للملف بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو القومى لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية روشتة وطنية وخارطة طريق لملف حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الاستراتيجية حددت الفرص المتاحة والحلول والنتائج المتوقعة، حيث أصبحت تمثل روشتة وطنية وخريطة طريق لجميع الأطراف حكومية كانت أو مجالس قومية أو مجتمع مدنى.

وأشاد عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"الخليج 365"، بالمرحلة السابقة للاستراتيجية وكذلك المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية بمعرفة اللجنة الوطنية ومشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا على دور الاستراتيجية فى الجمهورية الجديدة بشأن ملف حقوق الإنسان ومسارات الحلول الواردة بها باعتبارها أحد بوابات وقواعد الجمهورية الجديدة لتمكين الإنسان المصرى بلا تميز من كافة حقوقه وتوعيته بكافة إلزامته.

وذكر عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو القومى لحقوق الإنسان، أن تلك المبادرة الرئيسية والروشتة الوطنية وما تم من تنفيذ جزء منها تتطلب من الجميع الشركاء بالوطن تحمل المسئولية فى الإسهام فى متابعة التنفيذ والمشاركة فى تنفيذ المراحل الأهم التنفيذية القادمة.