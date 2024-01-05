زعيم كوريا الشمالية أمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ البالستية استعدادًا لـ"مواجهة عسكرية"

أمر الزّعيم الكوري الشّمالي ​كيم جونغ أون​، خلال زيارة إلى مصنع للأعتدة العسكريّة، بزيادة إنتاج قاذفات الصّواريخ البالستيّة، استعدادًا لـ"مواجهة عسكريّة" مع العدو، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرّسميّة.

وكان النّاطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ​جون كيربي​، قد أشار في تصريح صحافي أمس، إلى أنّ "معلوماتنا تفيد بأنّ ​كوريا الشمالية​ زوّدت ​روسيا​ أخيرًا بأنظمة إطلاق صواريخ بالستيّة، إضافةً إلى صواريخ بالستيّة عديدة".

ولفت إلى أنّ القوّات الرّوسيّة أطلقت على ​أوكرانيا​ في 30 كانون الأوّل الماضي و2 كانون الثّاني الحالي، صواريخ بالستيّة من تلك التي زوّدتها بها كوريا الشمالية.