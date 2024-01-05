زعيم كوريا الشمالية أمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ البالستية استعدادًا لـ"مواجهة عسكرية"

أمر الزّعيم الكوري الشّمالي كيم جونغ أون، خلال زيارة إلى مصنع للأعتدة العسكريّة، بزيادة إنتاج قاذفات الصّواريخ البالستيّة، استعدادًا لـ"مواجهة عسكريّة" مع العدو، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرّسميّة.
وكان النّاطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قد أشار في تصريح صحافي أمس، إلى أنّ "معلوماتنا تفيد بأنّ كوريا الشمالية زوّدت روسيا أخيرًا بأنظمة إطلاق صواريخ بالستيّة، إضافةً إلى صواريخ بالستيّة عديدة".
ولفت إلى أنّ القوّات الرّوسيّة أطلقت على أوكرانيا في 30 كانون الأوّل الماضي و2 كانون الثّاني الحالي، صواريخ بالستيّة من تلك التي زوّدتها بها كوريا الشمالية.
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