مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء دعمًا لغزة وتأكيدًا على جهوزية مواجهة أميركا

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مسيرة حاشدة وغير مسبوقة تحت شعار "دماء الأحرار.. على طريق الانتصار"، تلبية لدعوة زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك بدر الدين الحوثي، حيث اكتظّ ميدان السبعين بحشود رفعت العلمين اليمني والفلسطيني وعلم حزب الله والشعارات المؤكدة على وقوف الشعب اليمني مع خيارات الدفاع عن اليمن ودعمًا لغزة والفلسطينيين.
وبحسب المركز الإعلامي لحركة "أنصار الله"، فقد جددت الحشود التأكيد على "الجهوزية لمواجهة التصعيد الأميركي في البحر الأحمر، وما أقدم عليه من استهداف لدوريات القوات البحرية اليمنية وهي تؤدي واجبها في نصرة الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى الحرب على غزة.
وتواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" تنفيذ تهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، فيما تسعى الولايات المتحدة الأميركية عبر قوة بحرية في البحر الأحمر إلى التعامل مع الهجمات.
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