"نقاش غير محترم".. مشادة كلامية بين وزراء إسرائيليين وقادة الجيش باجتماع الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وقعت مشادة كلامية بين مجموعة من الوزراء الإسرائيليين من جانب ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي من جانب آخر بسبب أحداث السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية ، إن "مشادة كلامية خطيرة وقعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من جهة، وبين وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من جهة أخرى.

الخلافات في الاجتماع تصاعدت إلى درجة أن بعض كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية غادروا الجلسة قبل نهايتها. ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف وزراء اليمين وانتقد هاليفي، قائلا إنه يجب أحيانا الإصغاء إلى الوزراء، ثم أنهى الجلسة.

من جانبه، غرّد زعيم المعارضة يائير لبيد على منصة "إكس" : "التسريبات التي صدرت عن الكابينت الليلة الماضية، وصمة عار ودليل آخر على خطورة هذه الحكومة". مضيفا أنه "يجب على دولة إسرائيل تغيير الحكومة وزعيمها".

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإن أحد الوزراء المشاركين في النقاش تحدث قائلًا: "ما جرى كان نقاشا غير محترم، وبعض كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية غادروا الجلسة قبل نهايتها".