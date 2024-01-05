أفادت قناة "المنار"، بأنّ الاعتداءات الإسرائيلية المسائية على المناطق اللبنانية الحدودية شملت مدينة الخيام و بلدات راشيا الفخار والفرديس وكفرشوبا، فيما أكّدت إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى رصد 8 صواريخ على الأقل أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى واستهداف إسرائيلي شمل الخيام وراشيا الفخار والفرديس وكفرشوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.