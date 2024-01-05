ميقاتي باتصال مع نظيره القطري: اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع فـي المنطقة ستكون له عواقب وخيمة

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمـد بن عبد الرحمـن بن جاسم آل ثاني، ناقشا خلاله الوضع في لبنان وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وشدد ميقاتي، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فـورا لوقـف الانتهاكات الإسرائيلية للقانـون الدولي"، لافتاً الى "خطـورة المحاولات الرامية إلى جر لبنـان إلى حرب إقليمية"، مؤكداً أن "اتساع رقعـة العنف ودائرة النزاع فـي المنطقة، ستكون له عواقب وخيمة فـي حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار".