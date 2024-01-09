المرتضى زار المفتي إمام في طرابلس: مبادئ العيش الواحد والقيم الإنسانية تميز الصيغة اللبنانية

استهلّ وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، زيارته ​طرابلس​ بلقاء مفتي طرابلس والشّمال الإمام ​محمد إمام​. وشدّد خلال اللّقاء على "مبادئ العيش الواحد والقيم الإنسانيّة الّتي تميّز الصّيغة اللّبنانيّة المناقضة لطبيعة الكيان العنصري الصّهيوني، هذه الصّيغة الّتي تشكّل طرابلس أحد أهمّ عناوينها الوطنيّة". وأشار المكتب الإعلامي للمرتضى، إلى أنّه "جرى البحث أيضًا في احتفاليّة طرابلس عاصمة للثّقافة العربيّة لعام 2024، وما يُرجى لها من أهداف ترمي إلى إعادة وضع الفيحاء على سكّة التّنمية والازدهار".

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