الجيش: إعادة العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عنا على الأراضي اللبنانية كافة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التّوجيه، في بيان، "إعادة العمل ببطاقات تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش، على الأراضي اللّبنانيّة كافّة".

وكانت قد أفادت قيادة الجيش، في وقت سابق، بـ"تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصّادرة عن القيادة، اعتبارًا من تاريخ 28/12/2023 السّاعة صفر، وحتّى إشعار آخر".