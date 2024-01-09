اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وقبل ساعات قليلة كشف الجيش الاسرائيلي عن "إصابة 19 ضابطاً وجندياً" في صفوف قواته خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وأشار إلى أن "من بين الجرحى 228 بحالة خطيرة، و374 بحالة متوسطة، و440 طفيفة، ولا يزال 453 جندياً وضابطاً ممن أصيبوا منذ بدء العملية البرية يتلقون العلاج في المستشفيات".

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، البدء في "مرحلة جديدة" من الحرب بقطاع غزة، أقل كثافة في القتال، وتشمل "قوات برية وهجمات جوية أقل". جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.