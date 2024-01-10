الجيش الإسرائيلي يعلن عن أكبر خسائره منذ بدء الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن 185 عسكريا قتلوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر في إطار الحرب ضد حركة حماس.

وقال الجيش في بيان إن: "9 جنود قتلوا، الاثنين، وهو أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الهجوم البري على القطاع المحاصر".

وغالبا ما يعلن الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في غزة.

وأعلن، الإثنين، أن عناصره تمكنوا من "استهداف قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة" في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع.

وأفادت الحركة كذلك أن عناصرها "تمكنّوا من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105" قرب المنطقة ذاتها.

وتعهدت إسرائيل القضاء على حركة حماس بعد هجوم غير مسبوق شنّته الأخيرة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي تسبب بمقتل نحو 1140 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بحملة قصف عنيف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23210 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في القطاع وأجبر 85 بالمئة من سكانه على النزوح، وفق الأمم المتحدة.