هيئة بحرية بريطانية: تغيير وجهة السفينة التي تعرضت لهجوم قرب عمان إلى سواحل إيران

أفادت هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية، بأن "الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطا عراقيا"، مشيرة الى إن "الناقلة تم احتجازها شرقي عمان من قبل مسلحين إيرانيين"، لافتة إلى "تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران".

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت، في وقت سابق، أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت بلاغا حول اعتلاء أشخاص غير مصرح لهم سفينة في نفس إحداثيات الموقع الذي وقع فيه حادث قبالة عمان". وقالت إنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.