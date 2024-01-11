أعلنت "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي وأصبناه إصابة مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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