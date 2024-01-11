جنبلاط التقى الحلبي وأساتذة متعاقدين: ليشمل ملف التفرغ كل المتعاقدين بعيدًا من التوازنات والانتماءات

التقى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في كليمنصو، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، وجرى خلال اللقاء البحث في الملفات التربوية، لا سيما قضية ​الأساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ والأساتذة المتعاقدين، كما التحديات التي تواجه ​العام الدراسي​.

كما استقبل جنبلاط وفداً من الأساتذة المتعاقدين، وأكد لهم "متابعته لمطالبهم من قِبل الكتلة والحزب مع وزير التربية والمعنيين"، وجدد الدعوة إلى أن "يشمل ملف التفرغ كل المتعاقدين بعيدًا من التوازنات والانتماءات المذهبية والطائفية والحزبية وغيرها".