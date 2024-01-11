التقى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وجرى خلال اللقاء البحث في الملفات التربوية، لا سيما قضية الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين، كما التحديات التي تواجه العام الدراسي.
كما استقبل جنبلاط وفداً من الأساتذة المتعاقدين، وأكد لهم "متابعته لمطالبهم من قِبل الكتلة والحزب مع وزير التربية والمعنيين"، وجدد الدعوة إلى أن "يشمل ملف التفرغ كل المتعاقدين بعيدًا من التوازنات والانتماءات المذهبية والطائفية والحزبية وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط التقى الحلبي وأساتذة متعاقدين: ليشمل ملف التفرغ كل المتعاقدين بعيدًا من التوازنات والانتماءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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