إلغاء بين 70 و80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية السبت بسبب إضراب

أعلنت ناطقة باسم شركة خطوط بروكسل الجوية، أنه ستُلغى بين 70 و80% من رحلات خطوط الشركة البلجيكية المقررة السبت، بسبب إضراب مفاجئ للطيارين والطواقم المسافرة.
وذكرت المتحدثة لوكالة فرانس برس "نأسف لدعوة نقابات الطيارين إلى إضراب مفاجئ، ندعوهم للانضمام إلينا حول طاولة الحوار لمواصلة النقاشات والحؤول دون وقوع أضرار يمكن تجنّبها بخطوط بروكسل الجوية".
وأضافت "نتقدم باعتذاراتنا لكلّ الركاب" المتضررين، دون أن تعلّق على مطالب الموظفين.
ودعت ثلاث نقابات طيارين إلى إضراب لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح السبت وطالبت بربط المزايا غير المدرجة في الرواتب بالتضخّم.
ودعت نقابة أخرى طواقم المقصورة إلى الانضمام إلى إضراب الطيارين للمطالبة بـ"زيادة الرواتب" وتوزيع أفضل لساعات العمل، وفق بيان.
وتشغّل خطوط بروكسل الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية نحو أربعين طائرة تخدم زهاء 85 وجهة.
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