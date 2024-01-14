33 قتيلًا جراء انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا

أعلنت نائبة رئيس ​كولومبيا​، فرانسيا ماركيز، وفاة 33 شخصًا جرّاء انزلاق للتّربة في شمال غرب لبلاد، أغلبيّتهم من الأطفال.

وأشارت مسؤولة في مكتب حاكم تشوكو، لوكالة فرانس برس، إلى أنّ الطّريق الّذي يربط بين مدينتَي ميديين وكيبدو في المنطقة، أُغلق موقّتًا لتضرّره بسبب حوادث انزلاق للتّربة. فيما أكد الرّئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنّ "كلّ مساعدة ممكنة لتشوكو في هذه المأساة المروّعة" سيتمّ توفيرها.

وكانت قد تعرّضت منطقة تشوكو الّتي تطلّ على ​المحيط الهادئ​ وتضمّ غابةً استوائيّةً شاسعةً، لهطول أمطار غزيرة خلال السّاعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشهد أغلبيّة مناطق كولومبيا فترة جفاف، لكنّ معهد الأرصاد الجويّة والدّراسات البيئيّة سبق أن حذّر من احتمال هطول أمطار غزيرة في الكثير من المقاطعات المتاخمة للمحيط الهادئ والأمازون.