"الموساد": حماس خططت لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد

اشار جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، الى إن "حركة "حماس" الفلسطينية خططت لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد". ولفت "الموساد" الى إن "أوامر صدرت من قادة "حماس" لناشطيها بشراء طائرات بدون طيار واستخدام عناصر إجرامية لشن هجمات ضد الأبرياء في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "تعمل منظمة حماس الإرهابية على الترويج لهجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا تحت قيادة القيادة العليا للمنظمة". وتابع "الموساد"، "في 14 كانون الاول 2023، أعلنت سلطات الأمن والإنفاذ في الدنمارك وألمانيا عن اعتقال واسع النطاق للمشتبه بهم في أوروبا الذين يخضعون منذ ذلك الحين لإجراءات قانونية".

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