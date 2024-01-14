الطقس غدًا غائم دون تعديل بالحرارة وضباب على المرتفعات وثلوج على ارتفاع 1600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان اليوم أن يكون الطقس غدًا الاثنين متقلبًا حتى صباح الثلاثاء، حيث يتحوّل إلى مستقرّ نسبيًا مع ارتفاع درجات الحرارة ليعود فيتقلب اعتبارًا من بعد ظهر الاربعاء.

ولفتت إلى أنّ في الحال العامة يتراجع تأثير المنخفض الجوي اعتبارا من اليوم الاحد وينحسر تدريجًا اعتبارًا من ظهر يوم غد، موضحًا أنّ ليوم الاثنين يبقى الطقس متقلبا حتى صباح الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر نسبيا مع ارتفاع درجات الحرارة ليعود فيتقلب اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء، مع ملاحظة أنّ معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة".

أمّا الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأحد فغائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات قبل الظهر. تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار ومن المتوقع ان تعود الأمطار للتساقط ليلا بغزارة احيانا.

وطقس الإثنين غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة صباحا تكون غزيرة احيانا. تكون الرياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.

وبالنسبة ليوم الثلاثاء فالطقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية وتتساقط امطار خفيفة متفرقة ومتقطعة . يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1500 متر، أمّا الأربعاء فغائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية . تتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية وتشتد في الفترة المسائية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر و ما فوق.