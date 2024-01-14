شكرا لقرائتكم خبر عمران خان ممنوع من العودة بأمر المحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت المحكمة العليا الباكستانية حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان من الترشح في الانتخابات، فيما تعد ضربة للحزب الذي ما زال يتمتع بشعبية.

ومنعت المحكمة في قرار أعلن عنه منتصف الليل، حزب خان من استخدام شعار الحزب ومضرب الكريكيت على أوراق الاقتراع، وذلك على خلفية الإخفاق في إجراء انتخابات إلزامية داخل الحزب.

ويعني القرار أن المئات من مرشحي حزب حركة الإنصاف سوف يخوضون الانتخابات كمستقلين، وسوف يتم تخصيص رموز انتخابية مختلفة لهم.

ومن المرجح أن تصعب هذه الخطوة على أكثر من 100 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم العثور على مرشحيهم المفضلين في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير المقبل.

وأدان أعضاء الحزب هذا القرار، وقال خان ذو الفقار بخاري الزعيم البارز في الخزب والمقرب من خان «شوه قرار أعلى محكمة هذه الانتخابات الزائفة بصورة أكبر».

وقد رفضت السلطات الانتخابية الشهر الماضي أوراق ترشح خان للانتخابات المقبلة، وتم حبس خان منذ أغسطس الماضي، حيث يواجه عشرات القضايا ما بين الفساد إلى تسريب برقيات دبلوماسية رسمية.