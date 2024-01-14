المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: ليس لدينا دليل على قصف إسرائيل المدنيين في غزة عن قصد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

اعتبر سامويل وربيرج، متحدث الخارجية الأمريكية، أن الضربات الإسرائيلية لغزة هى رد فعل على هجوم 7 أكتوبر، واصفا عناصر حركة حماس بالإرهابيين.

وعقب الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد: "أتحفظ على وصف عناصر المقاومة الفلسطينية الذين يدافعون عن أرضهم بالإرهابيين، فبماذا أصف إسرائيل؟".

ورد متحدث الخارجية الأمريكية: "ليس لدينا دليل أن إسرائيل تقصف المدنيين عن قصد، عكس حماس التي قصفت مدنيين إسرائليين عن قصد".

وعن مزاعم محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تعرقل دخول المساعدات لغزة، عقب، "لم اسمعه في المحاكمة.. ولكن ليس لدينا أي معلومات بشأن منع مصر دخول المساعدات".

ووجه رمضان، سؤالا إلى متحدث الخارجية الأمريكية بشأن حجم الأموال التي أنفقتها لدعم إسرائيل في حربها ضد غزة، ليرد وربيرج: “الحوار أن تلقي سؤالا وأنا أجيب.. أما إذا كنت ستلقي خطابا أمام جمهورك أكون على علم بهذا”.

وعن الضربة الأمريكية على مواقع الحوثيين، قال وربيرج، إن الضربة تهدف وقف عدوان الحوثيين على البحر الأحمر، منوها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى الخيار العسكري خيارا أول، ولكنها حذرت أكثر من مرة.

وأشار وربيرج، إلى أن الحوثيين تشن هجمات غير مشروعة وليست قانونية وعشوائية على السفن على مدار الشهرين الماضيين، والهجمات الحوثية ألحقت الضرر بكل دول المنطقة، معلقا: "شيىء سخيف جدا".