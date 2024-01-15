خفر السواحل اليونانى يعلن إنقاذ 117 مهاجرا أبحروا من طبرق شرق ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خفر السواحل اليونانى، اليوم الأحد، إنقاذ 117 طالب لجوء أبحروا من ليبيا، واعتقال ثلاثة منهم يشتبه فى أنهم مهربون، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال خفر السواحل اليونانى إن 84 رجلا وامرأتين و31 قاصرا كانوا على متن قارب طوله عشرة أمتار فى خليج كريت الجنوبى الذى يستخدمه الصيادون.

أوضح فى بيان أن طالبى اللجوء قالوا إنهم أبحروا من طبرق فى شرق ليبيا الخميس متجهين إلى إيطاليا.

إلى جانب إيطاليا، تواجه اليونان تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبى من طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من تركيا أو شمال إفريقيا.

واستقبلت اليونان نحو 45 ألف طالب لجوء العام الماضي، وصل معظمهم إلى جزر قريبة من الساحل التركي. وهذه الحصيلة السنوية هى الأعلى منذ أربع سنوات، بحسب الأمم المتحدة.

وفى يونيو، انقلب قارب متهالك وغرق قبالة بيلوس فى شبه جزيرة بيلوبونيز، ما أدى إلى غرق 82 شخصا، بينما تم الإبلاغ عن فقدان المئات.

ورفع أربعون ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة التقاعس فى اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل غرق القارب.