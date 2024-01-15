عبد اللهيان: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والتدخل الأميركي بالبحر الأحمر سيزيدان الاضطرابات الإقليمية

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والتدخل الأميركي في البحر الأحمر سيزيدان الاضطرابات الإقليمية".

ورأى عبد اللهيان، أن "الولايات المتحدة تسعى لعسكرة البحر الأحمر بذريعة قرار مجلس الأمن وهذه الخطوات بالتأكيد ستعمّق الأزمة في المنطقة"، معتبراً أن "العدوان على اليمن خطأ استراتيجي للولايات المتحدة".

بدوره، لفت لافروف، الى أن "ما يجري اليوم في البحر الأحمر هو نتيجة التصعيد في فلسطین والذي أدى إلى خلق أجواء متوترة للمنطقة ودولها".