وزير خارجية السعودية يدعو إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)



أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، ضرورة تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الأمير بن فرحان قوله خلال جلسة "تأمين عالم مضطرب" المنعقدة اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "نحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات".

وأضاف بن فرحان: "أولويتنا ضرورة الحد من التصعيدات ووقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".