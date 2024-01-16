نقل 21 حيوان وحيد قرن أسود إلى محمية لويسابا في كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - شرعت كينيا في أكبر مشروع منفرد لنقل وحيد القرن على الإطلاق وبدأت العمل الصعب يوم الثلاثاء المتمثل في تعقب ونقل 21 من الحيوانات المهددة بالانقراض مئات الأميال في شاحنات إلى منزل جديد.

كانت المحاولة السابقة لنقل وحيد القرن في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في عام 2018 بمثابة كارثة حيث نفقت جميع الحيوانات الـ 11 التي تم نقلها.

واجه المشروع الأخير مشاكل مبكرة أيضًا، حيث لم يتم إخضاع وحيد القرن الذي كان من المقرر أن يتحرك يوم الثلاثاء بواسطة سهم مهدئ أطلقه أحد حراس الحياة البرية من طائرة هليكوبتر.

وحاول الحراس تقييد وحيد القرن بحبل لكنه دخل في مجرى مائي وقرر فريق الحراس إطلاق سراح الحيوان للتأكد من عدم تعرضه للأذى.

وشدد مسؤولو الحياة البرية على أن المشروع سيكون صعبا وسيستغرق وقتا، على الأرجح أسابيع.

وقالت خدمة الحياة البرية الكينية إن حيوانات وحيد القرن الأسود في عملية النقل هذه هي مزيج من الذكور والإناث، ويتم نقلها من ثلاث حدائق محمية إلى محمية لويسابا الخاصة في وسط كينيا.

وتظهر عملية النقل النجاح النسبي الذي حققته كينيا في إحياء أعداد وحيد القرن الأسود التي انخفض عددها إلى أقل من 300 حيوان في منتصف الثمانينات بسبب الصيد غير المشروع، مما أثار مخاوف من انقراض الحيوانات إلى الأبد في بلد يشتهر بالحياة البرية الغنية.

ويوجد في كينيا الآن ما يقرب من 1000 وحيد قرن أسود، وفقًا لإدارة الحياة البرية. وهذا هو ثالث أكبر تجمع لوحيد القرن الأسود في العالم بعد جنوب أفريقيا وناميبيا.

لم يتبق سوى 6487 وحيد قرن بريًا في العالم، وفقًا لمؤسسة Save The Rhino الخيرية للحفاظ على وحيد القرن، وجميعها في أفريقيا.

يتم نقل حيوانات وحيد القرن نظرًا لوجود عدد كبير جدًا منها في المتنزهات الثلاث، وتحتاج إلى مساحة أكبر للتجول، ونأمل أن تتكاثر.

وأوضح توم سيلفستر، الرئيس التنفيذي لمنظمة Loisaba Conservancy، أن "المحميات الحالية أصبحت مكتظة وهذا تحد آخر لذلك، أصبحنا ضحية لنجاحنا، حيث سيكون هناك قتال إقليمي وذكور وحيد القرن يقتلون بعضهم البعض" .

وحيد القرن بشكل عام حيوانات منعزلة، وخاصة الذكور، ويكونون في أسعد حالاتهم في المناطق الكبيرة.

وتقول السلطات الكينية إنها نقلت أكثر من 150 حيوان وحيد قرن في العقد الماضي.

قبل ست سنوات، قامت كينيا بنقل 11 حيوان وحيد قرن من نيروبي إلى ملجأ مختلف في جنوب البلاد ماتوا جميعًا بعد وقت قصير من وصولهم إلى الحرم.

وقال سيلفستر: "من المهم جدًا أن نتعلم من أخطاء الماضي - كان لأشياء مثل ظروف المياه أهمية بالغة ... لذا، المياه الموائل ومن ثم الأمن".

ويتم نقل بعض حيوانات وحيد القرن البالغ عددها 21 حيوانًا، والتي يمكن أن يزن كل منها أكثر من طن، من حديقة نيروبي الوطنية وستقوم برحلة بطول 300 كيلومتر (186 ميلًا) في الجزء الخلفي من شاحنة إلى لويسابا، وسيأتي آخرون من الحدائق القريبة من لويسابا.

تقول سلطات الحياة البرية الكينية إن البلاد تهدف إلى زيادة أعداد وحيد القرن الأسود إلى حوالي 2000، وهو ما يعتقدون أنه سيكون العدد المثالي بالنظر إلى المساحة المتاحة لهم في المتنزهات الوطنية والخاصة.