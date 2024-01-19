مسؤول أمريكي: إسرائيل يجب أن تعترف بأنه سيكون هناك دولة فلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال السيناتور الديمقراطي بن كاردين، إن إقامة الدولة الفلسطينية هي الطريق الوحيد نحو السلام في نهاية المطاف.

وأضاف السيناتور الديمقراطي لـMSNBC، أنه على إسرائيل أن تعترف بأنه سوف تكون هناك دولة فلسطينية.

وأدان 15 نائبا يهوديا بمجلس النواب الأمريكي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معارضة إقامة دولة فلسطينية.

وأكد الـ 15 نائبا يهوديا، اختلافهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبين بحل الدولتين.

كانت وكالة رويترز نقلت عن شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران، بإنهاء سوف تلغي الرحلات بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل ومراقبة الوضع الأمني في المنطقة باستمرار.

وأضافت رويترز نقلا عن الشركة: "سوف نلغي رحلات إضافية بين أمريكا وتل أبيب بسبب الصراع الجاري في المنطقة".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقضي بتطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تزويد الفلسطينيين بمسار نحو إقامة الدولة.

وأبلغ نتنياهو بلينكن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم.

ورد بلينكن بأنه لا يمكن إزالة حماس من خلال الوسائل العسكرية وحدها وأن فشل القادة الإسرائيليين في الاعتراف بذلك سيؤدي إلى أن التاريخ يعيد نفسه، كما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل، مؤكداً هذه التفاصيل من تقرير شبكة إن بي سي.