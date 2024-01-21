إيران: إسرائيل الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الأول للأمن الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، إن أنشطة المستشارين العسكريين الإيرانيين سوف تستمر في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إسرائيل هي الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو الأول للأمن الإقليمي، موضحا أن هزيمة الصهاينة أمام غزة لا يمكن تعويضها بمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

كان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بعث السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد.

وأوضح منصور أن "الأطفال في قطاع غزة يتعرضون للقتل، والجرح، والتشوية، والتجويع، والتيتم، والتشريد وللأمراض، والبرد، بينما يتعرض الأطفال في الضفة الغربية لملاحقات وإرهاب الجنود والمستعمرين، إلى جانب إطلاق النار عليهم، والضرب، والاعتقال، والتعذيب".

ونوه في رسالته، إلى "تجريد شعب بأكمله من إنسانيته، في الوقت الذي يرزح تحت الاحتلال والفصل العنصري والحصار، ويتم استهدافه الآن في إبادة جماعية".

وشدد السفير منصور على أن "ما ترتكبه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية، مشيرا إلى أنه "على الرغم من انتهاكها كافة أحكام معاهدة حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال، إلا أن مجلس الأمن لا زال مستمرا في تقديم الذرائع لهذه الحرب الإسرائيلية".

كما أكد منصور، أنه "لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، حيث إن الحل القائم على القانون الدولي والذي يدعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن لشعوب المنطقة برمتها".