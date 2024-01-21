أجواء دافئة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأحد، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة.