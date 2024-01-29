شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: أمريكا تدفع ثمن عدم الاستماع لتحذيرات مصر بشأن توسيع دائرة الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تدفع ثمن عدم الاستماع لتحذيرات الدولة المصرية من مغبة استمرار الحرب في غزة والانحياز الفج لصالح العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذى أدى الى شحن وتأجيج نفوس الجماهير في المنطقة العربية وتم ترجمته من خلال أعمال عدائية تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن ما جرى في الأردن قد يكون بداية لحالة من التصعيد والعنف لا يعرف أحد نهاية لها.

وأعتبر عضو مجلس الشيوخ أن استمرار الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على غزة وإهدار قرارات الشرعية الدولية على هذا النحو سيعيد جماعات الإرهاب والعنف الى الواجهة مرة أخرى بعد ان تم دحر الإرهاب بشكل ناجح جدا خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفا :"للأسف نحن في الشرق الأوسط من ندفع ثمن هذه السياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل وتقدم المبرر لجماعات الإرهاب في نفس الوقت"

وأكد مطر أن الولايات المتحدة الامريكية لابد أن تتحمل مسؤولياتها أمام العالم وتتخذ منحى أكثر حكمة في تعاملها مع هذا الصراع وتعلم ان انسياقها وراء الرغبات الشيطانية لقيادة الدولة الصهيونية وعدم الاستماع للاصوات الحكيمة مثل الدولة المصرية سيجلب الخراب للمنطقة باسرها وللمصالح الأمريكية في المنطقة.