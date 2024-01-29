الدفاع المدني: نقل جثة مواطن من الكفاءات- الضاحية الجنوبية إلى المستشفى

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثّة مواطن من الكفاءات- ضاحية ​بيروت​ الجنوبية، إلى مستشفى الرّسول الأعظم"، موضحةً أنّه "تمّ نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنيّة المختصّة، وإتمامهم الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

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