شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل: تعديل قانون الأوسمة يؤكد سياسة الدولة فى مكافأة من يساهم فى البناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.

وقال النائب عماد خليل: "تعديل هذا القانون يؤكد على سياسة الدولة المصرية فى العطاء ومكافأة كل من أخلص في بناء الجمهورية الجديدة، ويأتي في إطار تكريم كل من قام وساهم في تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وكل من ساهم في بناء مصر الجديدة".

وتابع "خليل": "أوافق على مشروع القانون، وأطالب الحكومة باستحداث أوسمة جديدة لأفضل مزارع وأفضل مصنع، وغيرها، للتشجيع على الإنتاج والعمل".