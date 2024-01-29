بحث عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان واستحقاق رئاسة الجمهورية.
ودعا أبو فاعور الى "وقف الإبادة التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني"، مستنكرا "وقف التمويل لوكالة "الأونروا" الذي يأتي تنفيذا لمحاولة إسرائيلية مزمنة لإسقاط المنظمة وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة، وتخلص ما يسمى بالمجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور بحث مع فرونتسكا بالرئاسة والأوضاع في غزة والجنوب واستنكر وقف تمويل "الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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