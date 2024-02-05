صحيفة سعودية : على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "جرائم دون عقاب"- أن الاعتداءات الجسيمة المفرطة في القوة التي تعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية جاءت في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي والإنساني ومتجاوزة مجمل جرائمه المستمرة والإبادة الجماعية أثناء إعدامها لثلاثين فلسطينياً شمال قطاع غزة بدم بارد، إضافة إلى قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين مرتكبة 16 مجزرة راح ضحيتها الكثير.

وأشارت إلى أن حرب إسرائيل على القطاع صاحبها صمت دولي لانتهاكات الاحتلال بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء، استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً والتي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي بلا شك تشكل وثائق إدانة، وأن الحرب العشوائية على قطاع غزة والحصار القائم، الذي تم خلاله منع كل سبل الحياة أن تصل، ليس إلا "جريمة حرب" وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تؤكد وجوب حماية المدنيين، وأن تجويع شعب بأكمله، ومنع الغذاء والدواء عنه، ومنع الوقود عن المستشفيات، يشكل "جريمة إبادة جماعية".