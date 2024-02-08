شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نزيف الدولار يستلزم تراجع مصاحب فى أسعار السلع بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الضربات المتلاحقة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المتلاعبين بسوق العملة والذهب، يجب أن تتزامن معها ضربات أخرى لمواجهة جشع التجار وغيرهم من محتكري السلع التي تمس كل بيت مصري، من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب الأسر البسيطة.

ونوه عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات لليوم السابع، بأن ضبط الأسواق والتصدى لارتفاع الأسعار غير المبررة، أهم خطوة تسعى الحكومة خلال هذا التوقيت لتحقيقها، مؤكدا أن على الرغم من تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، لكن هذا لم يصاحبه أي تراجع في سعر السلع الغذائية بالأسواق مما يكشف عن تلاعب التجار في الأسعار واستغلال الأزمات.

وأوضح أن المصريين على موعد مع شهر رمضان الكريم، لذا فلابد من السيطرة على بورصة الأسعار، من خلال تفعيل دور حملات جهاز حماية المستهلك، فقد حان الوقت أن يلعب دوره بشكل أوسع على أرض الواقع لتقديم المخالفين للمحاكمة.