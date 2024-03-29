وزيرة الخارجية الألمانية: يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة

أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الى أنه "يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما إن تنتهي الحرب ضد حماس".
ورأت بيربوك، حسب ما نقلت حسب وكالة "دويتشه فيله"، أن "الفلسطينيين - بمنأى عن حماس، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة من جميع الفلسطينيين"، معتبرةً أن "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خصوصا الآن خلال الحرب".
وأضافت أن "الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحا".
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