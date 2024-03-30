شارك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في حفل إفطار في طرابلس بضيافة النائب أديب عبد المسيح. وقد ألقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، كلمة قصيرة، لفت فيها إلى أنّه استمتع باللقاء مع باسيل، وقال إنّه "يجب أن نقوم بما علينا في ظل هذه الأزمات".

كانت هذه تفاصيل خبر المفتي إمام التقى باسيل في حفل إفطار في طرابلس: للقيام بما علينا في ظل هذه الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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