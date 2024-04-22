مقتل 11 إرهابيًا في عمليات لقوات الأمن في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 11 عنصرًا إرهابيًا مصرعه في عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن قضت على عنصر إرهابي خلال عملية نفذتها في مقاطعة وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، فيما تم القضاء على عشرة إرهابيين آخرين في عملية أخرى تم تنفيذها في مقاطعة ديرا إسماعيل خان في نفس الإقليم.

وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها كانت متورطة في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وقتل المدنيين الأبرياء.