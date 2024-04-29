شكرا لقرائتكم خبر إيران: البرلمان الأوروبي يواكب النهج القمعي الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «ناصر كنعاني» بشدة، قيام الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بفرض عقوبات على بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في القوات المسلحة الإيرانية.

كما دان ما وصفه «ادعاءات» البرلمان الأوروبي ضد إيران، وانتقد دولا محددة في أوروبا، لمواکبتها النهج القمعي للإدارة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأضاف كنعاني، بأن «القدرات العسكرية لإيران تتناسب مع احتياجاتها في ضمان الأمن والمصالح الوطنية، وحماية السيادة ووحدة الأراضي، والدفاع المشروع، والرادع ضد أي تهديدات وعدوان خارجي. «كما تعد إيران» أحد شركاء المجتمع الدولي المهمين في ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين ومكافحة الإرهاب الدولي».

وانتقد کنعاني بشدة ازدواجية معايير البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بعدوان إسرائيل على المقر الدبلوماسي لإيران في دمشق والدفاع المشروع لإيران، وقال: «من المؤسف أن البرلمان الأوروبي قد اكتفى في قراره بالتعبير عن الأسف، بشأن العمل العدواني وانتهاك القوانين والحقوق الدولية من جانب الكيان الصهيوني، تجاه المبنى الدبلوماسي الإيراني واستشهاد المستشارين الإيرانيين الرسميين لمكافحة الإرهاب. بينما يدين بشدة رد إيران المشروع ضد الكيان المذكور، في إطار حق الدفاع المشروع الأصيل!».

وأكد كنعاني أن كثيرا من الشعوب والحكومات، خاصة في منطقة غرب آسيا، لم يعد لديها أي أمل أو إيمان بدور أمريكا وحلفائها الأوروبيين، في المساعدة على إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة.